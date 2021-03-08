В Москве прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч человек

Ежедневно число вакцинированных увеличивается на 10-15 тысяч

Более 700 тысяч человек вакцинированы в Москве от коронавируса. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказала заммэра Анастасия Ракова. Каждый день в столице получают вакцину от 10 до 15 тысяч человек.

По оценкам Раковой, иммунитет к коронавирусу сформировался уже у 43% москвичей. Переболели COVID-19 с начала пандемии в столице около миллиона человек.

Заммэра сообщила, что все временные госпитали, оперативно созданные в Москве в прошлом году, будут работать до конца 2021 года. Столица, по словам Раковой, готова к любому развитию событий, в том числе, и к росту заболеваемости.

По данным за последнюю неделю, в Москве стабильно снижается число ежедневно выявляемых больных коронавирусом.

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