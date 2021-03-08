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В Москве ответили на провокационное заявление украинского чиновника

14:46
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Киев нанёс очередной удар по демократии

"Запутался в формулировках" - так в России прокомментировали очередное провокационное заявление, прозвучавшее в Киеве. Советник главы МВД Украины Валерий Поцелуйко увидел "сильный удар и потрясение для России" в закрытии трёх оппозиционных каналов в Незалежной.
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В Москве этот шаг посчитали ещё одним ударом по украинской демократии и свободе слова. Само антиконституционное решение Владимира Зеленского о закрытии телеканалов в Госдуме назвали введением цензуры и борьбой с политическими конкурентами. Слова же Поцелуйко восприняли с недоумением.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа подчеркнул, что это решение киевских властей сказалось прежде всего на демократии и свободе слова на Украине. По словам депутата Руслана Бальбека, этот шаг администрации Владимира Зеленского прежде всего навредил украинскому обществу, поскольку власть чётко обозначила, что для неё альтернативных мнений не бывает.

"Советник министра внутренних дел Украины запутался в формулировках, потому что закрытие украинских национальных телеканалов - это не что иное, как удар по основному закону Украины. Согласно Конституции, цензура в этой стране запрещена", - такую оценку заявлению украинского чиновника дал в интервью RT политолог Иван Мезюхо.

Около месяца назад Владимир Зеленский по представлению СНБО принял решение о прекращении вещания на Украине трёх телеканалов - "112 Украина", ZIK и NewsOne. Их деятельность власти связывают с оппозиционным политиком Виктором Медведчуком, популярность которого в стране в последнее время значительно повысилась.

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