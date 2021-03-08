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В Москве полицейский до смерти избил 6-летнего сына

15:26
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Врачи не смогли спасти мальчика

В Москве полицейский избил до смерти своего шестилетнего сына. Это произошло в квартире на Пролетарском проспекте.
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По предварительным данным, полицейский находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчину задержали и доставили в Следственный комитет для допроса. Выяснилось, что он служит в должности инспектора патрульно-постовой службы.

Полиция начала внутреннюю проверку, по итогам которой сотрудника пообещали уволить, сообщает ТАСС.

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