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Госдума готовит ответ на недружественные действия IT-компаний

15:37
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Facebook начал блокировать статьи российских СМИ

Действия мировых IT-компаний стали носить антироссийский характер. С этим пообещали разобраться в Госдуме. Спикер палаты Вячеслав Володин заявил, что Дума предложит законодательные решения против блокировки российских СМИ в социальных сетях.
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Обсудить эту тему депутатам придётся после того, как Facebook заблокировал статью издания РБК, в которой со ссылкой на сообщение ФСБ говорилось, что сотрудники службы задержали в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодёжной радикальной группы.

"Со стороны Facebook подобное происходит не впервые, ранее также поступали Instagram и Twitter. Считаю, что такое неприемлемо. Это нарушает наше национальное законодательство", - отметил Володин.

России нужно обеспечить свой цифровой суверенитет, считает спикер. Ранее об этом же говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. В парламенте считают необходимым разработать меры, которые заставят зарубежных IT-гигантов соблюдать российские законы.

Напомним, что самым громким скандалом в этом году стала блокировка в социальных сетях аккаунта тогда ещё действующего президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома, привыкший общаться с гражданами страны через Twitter, был лишён такой возможности из-за того, что руководство соцсети посчитало некоторые его высказывания призывами к массовым беспорядкам.

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