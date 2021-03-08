Башар Асад заразился коронавирусом

Президент Сирии ушёл на карантин

Президент Сирии Башар Асад и его супруга заразились коронавирусом. Глава государства сейчас находится на карантине, сообщила канцелярия сирийского президента.

Судя по информации из Дамаска, Асад с супругой болеют в лёгкой форме. Они почувствовали лёгкие симптомы, сдали ПЦР-тест и он показал положительный результат.

Сирийский президент и его супруга продолжат выполнять свою работу в период домашнего карантина, который продлится две-три недели.

С начала пандемии коронавирусом переболели главы нескольких государств мира. В их числе - президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, бразильский лидер Жаир Болсонару, глава Украины Владимир Зеленский, премьер Армении Никол Пашинян и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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