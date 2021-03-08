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Группа Little Big хочет снова прорваться на "Евровидение"

16:53
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Ребята не теряют надежду на участие в конкурсе

Вечером 8 марта Россия узнает, кто будет представлять нашу страну на конкурсе "Евровидение". Национальный отбор покажут в прямом эфире Первого канала.
Телезрители выберут представителя России на конкурс "Евровидение-2021" 8 марта

Как известно, в прошлом году из-за пандемии конкурс впервые в истории отменили. Россию должна была представлять смешная и эпатажная группа Little Big с песней UNO.

В этом году её участники намекнули, что не прочь снова попытать счастья на европейском песенном конкурсе. Они выложили в Сеть свой новый клип под названием Sex Machine. Ролик снимался на Кировском заводе в Санкт-Петербурге, для него потребовались грузовики и масштабные декорации.

Илья Прусикин, Соня Таюрская и Антон Лиссов предстают в клипе в нескольких образах - водителями большого трака, а также в костюмах героев из фильма "Люди в чёрном". Ну а знаменитый Пухляш (Дмитрий Красилов) вновь исполнил зажигательный танец.

Конкурс должен пройти в голландском Роттердаме с 18 по 22 мая. Это будет юбилейное, 65-е "Евровидение".  

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