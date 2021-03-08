Максим Галкин с сыном трогательно поздравили женщин с 8 марта

Гарри стал уже совсем большой
Максим Галкин привлёк своего семилетнего сына Гарри к записи видеопоздравления с 8 марта. Отец и сын расположились перед объективом камеры смартфона и начали трогательно поздравлять женщин.
"Дорогие женщины! Будьте счастливы и любимы! Мы с Гариком шлём вам солнечные весенние лучи!" – бодро произнёс Галкин-старший и, повернувшись к сыну, спросил: "Нормально я сказал?"
"С 8 марта всех девчонок", - коротко поздравил женский пол Галкин-младший.
В первых же комментариях к видео подписчики назвали Максима и Гарри классными. "И ваших девчонок с праздником", - пишут друзья семьи.
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Спасибо вам, классные мальчишки!
Какие вы с Гариком очаровательные! Спасибо за искренние пожелания.
Спасибо!
Поздравляю Аллочку и Лизочку с весенним праздником!
Спасибо. Принимаем. Лучезарьте мальчики. У вас это клёво получается.