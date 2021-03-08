Максим Галкин с сыном трогательно поздравили женщин с 8 марта

Гарри стал уже совсем большой

Максим Галкин привлёк своего семилетнего сына Гарри к записи видеопоздравления с 8 марта. Отец и сын расположились перед объективом камеры смартфона и начали трогательно поздравлять женщин.

"Дорогие женщины! Будьте счастливы и любимы! Мы с Гариком шлём вам солнечные весенние лучи!" – бодро произнёс Галкин-старший и, повернувшись к сыну, спросил: "Нормально я сказал?"

"С 8 марта всех девчонок", - коротко поздравил женский пол Галкин-младший.

В первых же комментариях к видео подписчики назвали Максима и Гарри классными. "И ваших девчонок с праздником", - пишут друзья семьи.

Спасибо вам, классные мальчишки! Какие вы с Гариком очаровательные! Спасибо за искренние пожелания. Спасибо! Поздравляю Аллочку и Лизочку с весенним праздником! Спасибо. Принимаем. Лучезарьте мальчики. У вас это клёво получается.

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