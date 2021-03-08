"Газпром" объявил о начале поставок СПГ в Европу

Первая партия газа доставлена в Великобританию

Компания "Газпром" начала поставки сжиженного газа в Европу. Первую партию купила британско-голландская Shell. Газ доставлен на терминал Dragon в Великобритании.

"Природный газ является самым чистым с точки зрения производимых выбросов ископаемым видом топлива", - сообщила заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова. Такое топливо во всём мире называют зелёным.

В 2019 году компания Shell вышла из совместного проекта с "Газпромом" по производству сжиженного природного газа - "Балтийский СПГ". Планировалось, что итогом сотрудничества станет новый завод в Ленинградской области.

Компания "Газпром" является крупнейшим производителем газа в России. Она поставляет его по нескольким газопроводам. Сейчас реализуется ещё один проект – "Северный поток-2". Прокладка трубы была приостановлена в конце 2019 года из-за американских санкций.

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