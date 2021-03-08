На Украине заговорили о разрыве дипотношений с Россией

В Киеве намерены обрубить последние связи

На Украине снова звучат заявления о разрыве дипломатических отношений с Россией. Подобные высказывания украинские политики начали делать ещё в 2014 году после возвращения Крыма в состав России.

На этот раз о разрыве последних контактов с Москвой заговорил бывший посол Украины в США Валерий Чалый. В эфире телеканала "Еспресо" он призвал украинские власти "прекратить всякое взаимодействие с агрессором".

"Нужно быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Российской Федерацией. Необходимо подготовить это решение и в случае дальнейших шагов немедленно его принимать", - сказал Чалый.

Дипломатические каналы сейчас остаются последним связующим звеном между Москвой и Киевом. Экономические отношения между двумя странами практически прекратились. Кроме того, Украина сделала всё для того, чтобы разорвать и культурные связи. Многим российским артистам и деятелям культуры запрещён въезд в Незалежную.

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