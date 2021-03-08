ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В московском ТЦ трёхлетнюю девочку ударило током

19:38
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Ребёнка доставили в больницу

Трёхлетняя девочка пострадала от электротравмы в московском торговом центре. Инцидент произошёл в ТЦ "Европолис" на проспекте Мира.
Ребенок упал с эскалатора в ТЦ на юге Москвы (видео)

По предварительным данным, ребёнок наступил на торчащие из пола оголённые провода, находящиеся под напряжением, сообщает столичная прокуратура, которая проводит проверку по факту ЧП.

Девочку оперативно доставили в одну из городских больниц. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Не исключено, что после необходимых мероприятий следствие возбудит уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.