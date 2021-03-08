В московском ТЦ трёхлетнюю девочку ударило током

Ребёнка доставили в больницу

Трёхлетняя девочка пострадала от электротравмы в московском торговом центре. Инцидент произошёл в ТЦ "Европолис" на проспекте Мира.

По предварительным данным, ребёнок наступил на торчащие из пола оголённые провода, находящиеся под напряжением, сообщает столичная прокуратура, которая проводит проверку по факту ЧП.

Девочку оперативно доставили в одну из городских больниц. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Не исключено, что после необходимых мероприятий следствие возбудит уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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