Россию на "Евровидении-2021" представит певица Манижа

За неё проголосовало большинство телезрителей

В этом году Россию на песенном конкурсе "Евровидение" будет представлять певица Манижа с песней "Русская женщина". Её выбрали в результате национального отбора по итогам голосования телезрителей, прямую трансляцию вёл Первый канал. Помимо Манижи, в отборе участвовали ещё два участника – группа Therr Maitz и дуэт #2Маши.

В прошлом году конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этом году организаторы надеются на проведение смотра. "Евровидение-2021" должно пройти с 18 по 22 мая в голландском Роттердаме, так как в 2019 году представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил на конкурсе в Израиле.

В отборе прошлого года в России победила группа Little Big с песней UNO. Она должна была участвовать в конкурсе. В этом году коллектив намекнул, что не прочь снова попытать счастья. Утром 8 марта группа выложила в Instagram свой новый клип под названием Sex Machine, но во время церемонии национального отбора заявила, что не будет представлять Россию на "Евровидении-2021".

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