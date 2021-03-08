ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кравчук рассказал о плане сохранения СССР

19:12
  • понедельник
  • 08 марта 2021

Идея Бориса Ельцина не понравилась президенту Горбачёву

Советский Союз можно было сохранить в форме конфедерации. О том, что такая идея обсуждалась в начале 90-х годов, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.
Горбачеву – 90 лет: какую роль сыграл президент СССР в истории страны

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик. Я помню, мы с ним сидели вдвоём и обсуждали эту тему", - рассказал Кравчук в эфире телеканала "Украина-24". Именно Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства. Обсудив эту тему политики пришли с идеей сохранения СССР к Михаилу Горбачёву.

Если верить Кравчуку, в ответ президент СССР отказался реализовать подобный сценарий. Спустя некоторое время Горбачёв предложил провести референдум о сохранении СССР.

"Стало ясно, что ничего радикально Горбачёв не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", - заключил Кравчук.

Стоит отметить, что на референдуме 17 марта 1991 года более 77% принявших в нём участие проголосовали за сохранение СССР. Тем не менее, Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачёв в обращении к народу заявил об уходе с поста главы государства. За несколько дней до этого в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании СНГ. Подписи под историческим документом поставили руководители трёх союзных республик – России, Украины и Белоруссии. Позже к Союзу присоединились другие государства бывшего СССР, объявившие о независимости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.