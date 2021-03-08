Кравчук рассказал о плане сохранения СССР

Идея Бориса Ельцина не понравилась президенту Горбачёву

Советский Союз можно было сохранить в форме конфедерации. О том, что такая идея обсуждалась в начале 90-х годов, рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик. Я помню, мы с ним сидели вдвоём и обсуждали эту тему", - рассказал Кравчук в эфире телеканала "Украина-24". Именно Ельцин предложил создать конфедерацию вместо федеративного государства. Обсудив эту тему политики пришли с идеей сохранения СССР к Михаилу Горбачёву.

Если верить Кравчуку, в ответ президент СССР отказался реализовать подобный сценарий. Спустя некоторое время Горбачёв предложил провести референдум о сохранении СССР.

"Стало ясно, что ничего радикально Горбачёв не собирается менять. Он хотел делать изменения при сохранении системы. А это невозможно", - заключил Кравчук.

Стоит отметить, что на референдуме 17 марта 1991 года более 77% принявших в нём участие проголосовали за сохранение СССР. Тем не менее, Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачёв в обращении к народу заявил об уходе с поста главы государства. За несколько дней до этого в Беловежской пуще было подписано соглашение о создании СНГ. Подписи под историческим документом поставили руководители трёх союзных республик – России, Украины и Белоруссии. Позже к Союзу присоединились другие государства бывшего СССР, объявившие о независимости.

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