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Создатели "Спутника V" потребовали от ЕMA извинений за слова о вакцине

07:22
  • вторник
  • 09 марта 2021

В ЕС одобрение препарата сравнили с "русской рулеткой"

В Twitter разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" появилось сообщение с требованием извинений от председателя Европейского агентства лекарственных средств Кристы Виртумер-Хохе, которая сравнила возможность экстренного одобрения препарата с "русской рулеткой".

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"Ее комментарии вызывают серьезные вопросы о возможном политическом вмешательстве в процесс экспертизы", - отмечается в посте.

Там также уточняется, что ни о какой другой вакцине EMA подобных заявлений не допускало.

О начале процедуры последовательной экспертизы "Спутника V" в EMA стало известно 4 марта. Как сообщили в регуляторе ЕС, в ходе экспертизы будет проанализировано соответствие препарата стандартам Европейского союза в сфере качества, безопасности и эффективности. При этом уже два государства ЕС одобрили российскую вакцину в индивидуальном порядке - это Венгрия и Словакия.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Эффективность препарата, как показала третья фаза клинических испытаний, составляет 91,6%. Массовая вакцинация им в России продолжается с 18 января.

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