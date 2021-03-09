Возможности России в космосе вызвали беспокойство у США

Об этом сообщил командующий Космическими силами Пентагона

Командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд дал интервью газете The New York Times, в ходе которого отметил, что Вашингтон обеспокоен имеющимися у России и Китая возможностями в космической сфере.

"И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности. Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники", - заметил собеседник издания.

Вместе с тем генерал сравнил один из российских спутников с "матрешкой". По словам Реймонда, создан аппарат был "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".

В прошлом декабре Космическое командование Пентагона заявило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата. По данным Минобороны США, Москва разрабатывает в том числе лазерное космическое оружие.

Российское Министерство иностранных дел назвало эти обвинения пропагандистским информационным вбросом.

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