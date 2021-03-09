ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Возможности России в космосе вызвали беспокойство у США

07:35
  • вторник
  • 09 марта 2021

Об этом сообщил командующий Космическими силами Пентагона

Командующий Космическими силами Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд дал интервью газете The New York Times, в ходе которого отметил, что Вашингтон обеспокоен имеющимися у России и Китая возможностями в космической сфере.

Эксперт оценил долю России в мировой космической экономике
Рогозин рассказал об украденном на Байконуре оборудовании

"И Китай, и Россия имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности. Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники", - заметил собеседник издания.

Вместе с тем генерал сравнил один из российских спутников с "матрешкой". По словам Реймонда, создан аппарат был "для уничтожения американских спутников на околоземной орбите".

В прошлом декабре Космическое командование Пентагона заявило, что Россия испытала противоспутниковую ракету прямого перехвата. По данным Минобороны США, Москва разрабатывает в том числе лазерное космическое оружие.

Российское Министерство иностранных дел назвало эти обвинения пропагандистским информационным вбросом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Генерал Джон Реймонд
Генерал Джон Реймонд
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.