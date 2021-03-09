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В Конгрессе захотели новых санкций против "Северного потока - 2"

07:49
  • вторник
  • 09 марта 2021

Проект был назван "злонамеренным"

Госсекретарю Энтони Блинкену поступило обращение от старшего республиканца комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Майкла Маккола и четырех его коллег. Конгрессмены выразили обеспокоенность тем, что администрация президента страны не вводит "обязательные санкции против "Северного потока - 2", которые бы отвечали требованиям законодательства, передает ТАСС.

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Сам проект газопровода в письме был назван "злонамеренным". По словам представителей Конгресса, заявления администрации Джо Байдена о "Северном потоке - 2" были "решительными", чего не скажешь о ее действиях.

Как стало известно на прошлой неделе, следующий американский доклад о ситуации с газопроводом будет представлен в мае.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии.

Ранее власти ФРГ назвали американские санкции - как действующие, так и возможные - против "Северного потока - 2" вмешательством в европейский суверенитет. Прежде правительство страны признало, что остановить строительство и ввод в эксплуатацию газопровода невозможно.

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