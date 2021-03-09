Япония может ввести дневной лимит на число въезжающих в страну

Новые меры могут быть приняты 21 марта

В преддверии Олимпийских игр власти Японии рассматривают возможность установить ограничение в отношении количества въезжающих в страну людей, пишет газета Nikkei.

Ожидается, что лимит составит порядка 2 тысяч человек в сутки, причем это касается не только иностранцев с долгосрочными визами, но и японских граждан.

Ограничения могут вступить в силу уже 21 марта, когда будет снят действующий в столичном регионе режим чрезвычайной ситуации. Как уточняется в материале, в Японию в декабре прошлого года въезжали порядка 4 тысяч человек, после утверждения режима ЧС цифра сократилась до 2,6 тысячи.

28 декабря в Японии вступил в силу фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира, что было связано с обнаружением нового штамма коронавируса в Великобритании. Сейчас попасть в страну могут постоянно проживающие там иностранцы и японские граждане.

Согласно изначальным планам, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021-го. Как заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, о повторном переносе или отмене ОИ речь не идет.

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