ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Япония может ввести дневной лимит на число въезжающих в страну

08:17
  • вторник
  • 09 марта 2021

Новые меры могут быть приняты 21 марта

В преддверии Олимпийских игр власти Японии рассматривают возможность установить ограничение в отношении количества въезжающих в страну людей, пишет газета Nikkei.

В Японии собираются выбросить часть вакцины Pfizer
В Японии появился министр по делам одиноких

Ожидается, что лимит составит порядка 2 тысяч человек в сутки, причем это касается не только иностранцев с долгосрочными визами, но и японских граждан.

Ограничения могут вступить в силу уже 21 марта, когда будет снят действующий в столичном регионе режим чрезвычайной ситуации. Как уточняется в материале, в Японию в декабре прошлого года въезжали порядка 4 тысяч человек, после утверждения режима ЧС цифра сократилась до 2,6 тысячи.

28 декабря в Японии вступил в силу фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира, что было связано с обнаружением нового штамма коронавируса в Великобритании. Сейчас попасть в страну могут постоянно проживающие там иностранцы и японские граждане.

Согласно изначальным планам, Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на период с 23 июля по 8 августа 2021-го. Как заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, о повторном переносе или отмене ОИ речь не идет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Аэропорт Японии
Аэропорт Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.