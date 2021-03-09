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Медали и праздничный обед: как отметили 8 марта на базе Хмеймим

09:50
  • вторник
  • 09 марта 2021

Для женщин устроили настоящий праздник

Восьмое марта отметили в пункте базирования Хмеймим в Сирии. В честь праздника женщинам-военнослужащим вручили почётные грамоты и медали, а ещё мужчины устроили для них концерт и приготовили торжественный обед.

Наверное, еще никогда в группировке в Хмеймиме военные не пели так азартно. И все вместе. Вокалист на сцене. Женщины в зале. Тот случай и повод, когда артистам не приходилось "заводить" зрителей: они и без того очень эмоционально отвечали на поздравления с 8 марта.

"Каждый мужчина торопится поздравить, мы с утра уже получили поздравления от командиров", - говорит военнослужащая Ирина Краснянская.

Дамского парикмахера или визажиста в Хмеймиме нет. Поэтому старались сами: макияж, маникюр, укладочки: каре, хвостики, косички. Вечерние платья с каблучками устав не приветствует. Но девушки и в военной форме научились выглядеть эффектно. Очаровывать, стреляя глазками и благоухая цветочным парфюмом.

"Женщины, которые не служили в армии, могут только позавидовать женщинам в погонах, потому что в этот день к нам особенное внимание. Мужчины для нас заранее старались, готовились, подготовили цветы, подарки", - говорит военнослужащая Ирина Белокопытова.

Отличившихся наградили медалями. А после всех пригласили в офицерскую столовую за праздничный стол. Многое приготовлено руками мужчин-поваров. А когда мужчина еще и играет на флейте, переживать о лишних сантиметрах на талии нет никакого желания.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев. "ТВ Центр", Сирия.

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