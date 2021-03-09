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В Москву пришли "запоминающиеся" морозы

08:38
  • вторник
  • 09 марта 2021

Уход зимы будет "величавым"

Антициклон, который пришёл с Северного ледовитого океана, принёс резкое похолодание в регионы центральной России. В Санкт-Петербурге этой ночью столбики термометров опустились до минус 19. В столице - минус 14.

В дальнейшем будет усиливаться мороз. По прогнозу научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, ночные температуры в столице понизятся до 20 градусов, по области - до минус 24, а в низинах - до минус 28. 

"Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Действительно, достойно уйдет. Морозами, которые запомнятся", - сказал он агентству РИА Новости.

В Башкирии, Татарстане и Оренбургской области из-за непогоды на нескольких участках федеральной трассы М-5 временно закрыто движение грузовиков и автобусов. Из-за метели и сильного ветра видимость на дороге практически нулевая.

Самая сложная обстановка - в Оренбуржье. Накануне на трассе под Соль Илецком столкнулись 7 машин. Никто не пострадал. Однако, несколько часов потребовалось, чтобы освободить проезжую часть от покорёженной техники. Оперативным службам работу осложняют метель и ветер с порывами до 23 метров в секунду. МЧС просит водителей отказаться от поездок на дальние расстояния, на трассах развернули пункты обогрева.
 

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