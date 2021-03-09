ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ширвиндт вспомнил последние слова Андрея Миронова

08:41
  • вторник
  • 09 марта 2021

Актера не стало 43 года назад

Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, какими были последние слова актера Андрея Миронова. Ширвиндт был рядом с Мироновым незадолго до его смерти.

Россию на "Евровидении-2021" представит певица Манижа
Максим Галкин с сыном трогательно поздравили женщин с 8 марта

"Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с "Фигаро" - я   все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова...", - поделился воспоминаниями Ширвиндт.

Артист находился рядом с Мироновым, когда тому стало плохо во время гастролей в Риге в 1987 году. Миронов потерял сознание на сцене в Рижской опере, спустя пару дней его не стало. Врачи диагностировали у актера кровоизлияние в мозг.

Актер театра и кино, народный артист России Андрей Миронов страдал от врожденной аневризмы – с таким диагнозом ему были категорически противопоказаны длительные физические нагрузки, передает "Московский комсомолец".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Андрей Миронов
Андрей Миронов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.