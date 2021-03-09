Ширвиндт вспомнил последние слова Андрея Миронова

Актера не стало 43 года назад
Худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт рассказал, какими были последние слова актера Андрея Миронова. Ширвиндт был рядом с Мироновым незадолго до его смерти.
"Этот кошмар в Риге, когда я выносил его с "Фигаро" - я все помню, как вчера. Физически ощущения помню, и его последние слова: "Шура, голова...", - поделился воспоминаниями Ширвиндт.
Артист находился рядом с Мироновым, когда тому стало плохо во время гастролей в Риге в 1987 году. Миронов потерял сознание на сцене в Рижской опере, спустя пару дней его не стало. Врачи диагностировали у актера кровоизлияние в мозг.
Актер театра и кино, народный артист России Андрей Миронов страдал от врожденной аневризмы – с таким диагнозом ему были категорически противопоказаны длительные физические нагрузки, передает "Московский комсомолец".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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