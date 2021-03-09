Эксперты рассказали, как мошенники проникают в мобильный банк

Нередко атаки идут на личные кабинеты пользователей на сайтах

Эксперты в сфере информационной безопасности определили уязвимости, которыми пользуются мошенники, чтобы получать доступ к мобильным приложениям банков клиентов, передает РИА "Новости".

Как отметил первый замглавы департамента информбезопасности Центробанка Артем Сычев, злоумышленники научились нащупывали слабые места между банком и пользователем. Ведущий эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов уточнил, что речь идет, в частности, о сервисах для перевода средств с карты на карту, а также о личных кабинетах на сайтах.

Мошенники, получив доступ к личному кабинету жертвы, легко могут узнать самые разные данные - от суммы вкладов и трат до паспортной информации, добавил глава отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин.

Распространены и прямые атаки на клиентов, которые особенно успешны, если пользователь находится в спешке, а в приложении изначально не был соблюден принцип безопасной разработки.

При этом эксперты подчеркнули, что тратить ресурсы на взлом ПО большинство мошенников не станет, им проще продолжать пользоваться методами социальной инженерии.

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