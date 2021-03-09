Пьяный водитель во Владивостоке сбил ворота детсада

Мужчина задержан

Во Владивостоке задержали пьяного водителя, который въехал на машине на территорию детского сада. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мужчина на полной скорости протаранил ворота учреждения и выехал на детскую площадку. После этого вернулся на проезжую часть и протаранил несколько припаркованных машин. Когда полицейские попытались остановить хулигана, он оказал сопротивление. Уже в отделении выяснилось, что 33-летний местный житель сел за руль, даже не имея прав. В результате инцидента никто не пострадал. В отношении задержанного составлены административные протоколы.

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