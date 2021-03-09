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Пьяный водитель во Владивостоке сбил ворота детсада

08:50
  • вторник
  • 09 марта 2021

Мужчина задержан

Во Владивостоке задержали пьяного водителя, который въехал на машине на территорию детского сада. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Мужчина на полной скорости протаранил ворота учреждения и выехал на детскую площадку.  После этого вернулся на проезжую часть и протаранил несколько припаркованных машин. Когда полицейские попытались остановить хулигана, он оказал сопротивление. Уже в отделении выяснилось, что 33-летний местный житель сел за руль, даже не имея прав. В результате инцидента никто не пострадал. В отношении задержанного составлены административные протоколы.

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