Число случаев COVID-19 в мире превысило 117 миллионов

В США и Чехии вновь проходят антиковидные протесты

Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 117 миллионов. В Нидерландах продлили действие антиковидных ограничений - комендантский час отменят не раньше конца марта. На такой же срок почти по всей Финляндии закрывают рестораны - эпидситуация в стране ухудшилась. А в Германии сейчас пристально следят за ситуацией на борту круизного лайнера, где на карантине находится вся команда - почти тысяча сотрудников. У семерых тесты на коронавирус дали положительный результат. Между тем, в российских регионах продолжается вакцинация. Накануне в войска Центрального военного округа поступила ещё одна партия "Спутника V". В первую очередь прививаются участники предстоящих Парадов Победы. В Москве возвращаются к своему обычному профилю все стационары. Впрочем, резервные оставят в режиме готовности до конца года.

Темп распространения коронавируса в России заметно снижается. За минувшие сутки в стране выявлено чуть больше 10 тысяч новых случаев - минимальный показатель с начала октября. В столице он колеблется на уровне полутора тысяч.

"В Москве официально переболели, то есть внесены в ковидный регистр более 1 миллиона человек. По нашим данным, на сегодняшний день, а мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета, и вот антитела G на сегодняшний день имеют в среднем 42-43% москвичей", - заявила Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития.

Обстановка в Москве позволяет отменить обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Разблокированы их социальные карты. Однако гражданам из группы риска советуют воздержаться от поездок. Чтобы эпидемиологическая ситуация оставалась под контролем, ограничения снимают постепенно.

Так поступают и в Германии. В ряде регионов сегодня открылись непродовольственные магазины, рынки, музеи, автошколы и спортзалы. Но дистанция и маски остались.

Во Франции расширяют кампанию по вакцинации. Открылись несколько сотен прививочных центров, которые посетили почти 600 тысяч человек.

Французы теперь с тревогой следят за новостями из Австрии, где приостановили использование препарата от компании AstraZeneca после смерти 49-летней женщины. Еще одна пациентка, получившая эту вакцину, госпитализирована. Ранее расследование 8 летальных случаев, произошедших через некоторое время после введения этого препарата, начали в Южной Корее. Однако выводы делать рано, говорят специалисты.

"Мы предварительно пришли к выводу, что трудно установить какую-либо связь между побочными реакциями после вакцинации и смертью", - заявил Чон Ын Кен, директор Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний.

Чехия договаривается с Россией о поставках "Спутника V" и намерена использовать нашу вакцину даже без разрешения Европейского агентства лекарственных средств. Страна удерживает лидерство в ЕС по темпам распространения вируса. Тем не менее, люди выступают против жёстких ограничительных мер, на которые пошли власти. В Праге протестная акция закончилась стычками с полицией.

Протесты против ограничений проходят и в США. В Айдахо демонстранты показательно сжигают медицинские маски, хотя штат лидирует по темпам распространения коронавируса. За сутки в Америке зафиксировано больше 40 тысяч новых случаев заряжения.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"