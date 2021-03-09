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Американские экологи пожаловались на российских мидий

08:34
  • вторник
  • 09 марта 2021

Из-за них якобы происходит загрязнение воды

Как написала британская газета Daily Mail, экологи Соединенных Штатов пришли к выводу, что завезенные в Великие озера с юга России и из Украины инвазивные двустворчатые моллюски вызывают там цветение водорослей, что приводит к загрязнению воды и гибели рыбы.

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Как отмечено в публикации, в США мидии видов Dreissena polymorpha и Dreissena rostriformis появились в 1980-х годах. Завезены они были, считают ученые, на судах.

Геологическая служба США оценила нанесенный мидиями ущерб в 500 миллионов долларов в год. Технологий для уничтожения устоявшихся популяций моллюсков в больших водных системах в настоящее время не существует - во всяком случае, от них невозможно избавиться экологически безопасным способом.

Великие озера (находятся на территории США и Канады) связаны каналами с рекой Гудзон и бассейном реки Миссисипи. Пять крупнейших - Верхнее, Гурон, Мичиган, Эри и Онтарио.

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