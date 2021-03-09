"Подорвать монархию и свести счеты": как в мире отреагировали на откровенное интервью Меган Маркл

Британская пресса утверждает, что короне объявлена война

17 миллионов зрителей в прямом эфире посмотрели интервью принца Гарри и его жены Меган Марк о жизни британской монархии. Разговор, которого так опасались в Букингемском дворце, получился ещё более разоблачительным, чем ожидали. Супруги во всех подробностях рассказали о травле в первом семействе Великобритании. Разгорающийся скандал, похоже, способен затмить историю принцессы Дианы.

Это праздничное утро для многих в Британии добрым не стало. Слишком острым для королевской семьи вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл. Теперь вал критики обрушивается на них со стороны защитников короны.

"Я зол до точки кипения сегодня. Меня тошнит от того, что мне только что пришлось посмотреть", - сказал журналист Пирс Морган.

"Честно говоря, моей главной реакцией был шок. Они зашли гораздо дальше, чем я ожидала. Это было больше похоже на то, что счёты сводятся на личном уровне с членами королевской семьи. Так что это довольно грязно", - поделилась своими впечатлениями королевский редактор журнала Hello! Эмили Нэш.

Британская пресса утверждает, что короне объявлена война. Одним из главных откровений интервью стала тема отношений внутри монаршей семьи.

"После того, как мы поженились, всё стало действительно ухудшаться. Я поняла, что я не только не защищена, но они были готовы лгать, чтобы защитить других членов семьи", - призналась в интервью Меган Маркл.

Оказавшись в королевском доме, невестка чувствовала себя одинокой. Кроме того, учитывая статус, ей запрещали делать многие привычные вещи. Например, встречаться на ланч с друзьями. По признанию Меган Маркл, она не видела свой паспорт и права до тех пор, пока пара не сбежала в Канаду. Из-за давления, герцогиня была готова на самоубийство. Она намеревалась обратиться за помощью к специалистам, но семья была против, испугавшись за репутацию.

"Я просто не хотела больше жить. И это была весьма явная, реальная, пугающая и постоянная мысль", - заявила Маркл.

Даже свадьба, которая британским налогоплательщикам обошлась в более чем 30 миллионов фунтов, оказалась обманом. На самом деле супруги обвенчались на три дня раньше.

Общество разделилось. Многим в Британии жалобы Меган Маркл на свою нелегкую долю показались необоснованными. Герцогиню обвинили в переигрывании и желании опорочить королевскую семью.

"Вы знаете, вы должны спросить, какова была цель этого интервью и достигло ли оно этой цели? И если целью не было подорвать монархию и свести счеты, я не могу понять, в чем заключается смысл", - сообщил Роберт Хардман, биограф королевской семьи.

Сторонники Меган и Гарри действительно заговорили, что под сомнение поставлена сама актуальность британской монархии. Наибольший отклик получила история о расизме в стенах дворца. Мать Меган Маркл - афроамериканка.

"Были опасения и разговоры относительно того, насколько темной будет кожа у нашего сына", - сказала Маркл.

Меган пожаловалась, что разговор про цвет кожи мальчика Арчи - правнука королевы Елизаветы затеяли на фоне обсуждения того, что наследнику не будет присвоен титул принца. Реакция уже последовала - лейбористская партия, крупнейшая в Великобритании, требует расследовать факты из интервью Меган Маркл. Четырёхкратная олимпийская чемпионка теннисистка Серена Уильямс высказалась в поддержку герцогини, заявив, что понимает, испытанную "боль и жестокость". По сути теперь на королевскую семью обрушиваются сторонники движения Black Lives Matter.

"Давайте проясним, что когда мы говорим о том, что члены королевской семьи обсуждают цвет кожи Арчи, это расистский характер. Такое мышление нормализует расизм. Причина, по которой у Гарри и Меган не было другого выбора, кроме как уехать, заключается в том, что у них не было защиты внутри семьи", - заявила активист по защите прав женщин Шола Мос-Шогбамиму.

Кто конкретно из монарших особ позволил себе подобные высказывания, не сообщается. Уже после интервью Опра Уинфри заявила, что это не королева и её муж. В самом Букингемском дворце обвинения пока предпочитают никак не комментировать.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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