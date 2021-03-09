"Гнилой институт должен исчезнуть": в Британии вновь заговорили о конце монархии

Тайны королевского закулисья раскрыли Меган Маркл и принц Гарри

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали скандальное интервью американской телеведущей Опер Уинфри, после которого в Великобритании возобновились разговоры об отмене монархии.

В беседе Меган призналась, что, будучи беременной первенцем, думала о суициде, поскольку многие родственники мужа опасались рождения темнокожего ребенка и даже собирались по этому случаю изменить некоторые существующие правила. По словам актрисы, она хотела обратиться за помощью к психологу, но ей запретили это делать.

Меган отказалась уточнять имена членов королевской семьи, которых беспокоил этот вопрос, сказав, что "это нанесет им серьезный ущерб". При этом Опра Уинфри отметила, что вопрос цвета кожи ребенка волновал не королеву Елизавету II и не ее мужа принца Филиппа. "Это были и не его бабушка, и не его дед", - подчеркнула телеведущая, говоря о родственниках принца Гарри.

Также Меган Маркл пожаловалась на Кейт Миддлтон, которая обижала ее. Что касается принца Гарри, то он остался недоволен своим отцом, который не отвечал на звонки сына и отказывался обсуждать его проблемы.

После выхода интервью на телеэкраны в Великобритании в очередной раз вернулись к теме возможной отмены существующего строя. "Монархия сейчас переживает худший кризис с момента отречения монарха от престола в 1936 году. Ради Британии или ради молодых членов королевской семьи этот гнилой институт должен исчезнуть", - высказал свое мнение глава антимонархической организации Republic Грэм Смит. По его словам, после признаний Меган и Гарри "людям стало намного понятней, какова монархия по-настоящему". Смит добавил, что монархия должна стать частью истории страны, но не частью будущего, передает РИА Новости.

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