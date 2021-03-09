Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

Страна заработала на поставках за рубеж больше, чем потратила на импорт

Как следует из сообщения федерального центра "Агроэкспорт" Министерства сельского хозяйства, на которое ссылается РБК, в 2020 году российский экспорт продукции АПК стал рекордным в современной истории.

Всего в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 миллионов тонн продовольствия и сельхозпродукции. Общая сумма составила 30,7 миллиарда долларов, это на 20% больше, чем в 2019-м.

Кроме того, отмечается, что в 2020-м Россия впервые за постсоветскую историю заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт. Согласно данным Росстата, импорт в прошлом году составил около 29,7 миллиарда долларов.

Покупали российское продовольствие в прошлом году 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, далее в рейтинге идут Турция и Казахстан.

Как отметили в Минсельхозе, в 2020 году отечественный АПК показал по всем ключевым направлениям высокие темпы развития. В частности, был зафиксирован рекордный урожай гречихи, рапса и риса, росло производство птицы и скота, а также молока.

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