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Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

09:05
  • вторник
  • 09 марта 2021

Страна заработала на поставках за рубеж больше, чем потратила на импорт

Как следует из сообщения федерального центра "Агроэкспорт" Министерства сельского хозяйства, на которое ссылается РБК, в 2020 году российский экспорт продукции АПК стал рекордным в современной истории.

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Всего в прошлом году Россия поставила в другие страны 79 миллионов тонн продовольствия и сельхозпродукции. Общая сумма составила 30,7 миллиарда долларов, это на 20% больше, чем в 2019-м.

Кроме того, отмечается, что в 2020-м Россия впервые за постсоветскую историю заработала на поставках продовольствия за рубеж больше, чем потратила на импорт. Согласно данным Росстата, импорт в прошлом году составил около 29,7 миллиарда долларов.

Покупали российское продовольствие в прошлом году 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай, далее в рейтинге идут Турция и Казахстан.

Как отметили в Минсельхозе, в 2020 году отечественный АПК показал по всем ключевым направлениям высокие темпы развития. В частности, был зафиксирован рекордный урожай гречихи, рапса и риса, росло производство птицы и скота, а также молока.

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