В Госдуме предложили уголовно наказывать за фейки о ценах

Скоро документ внесут в парламент

Как написала во вторник газета "Известия", в Государственной думе разработали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за "искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов". Об этом изданию рассказал автор документа депутат Анатолий Выборный.

По его словам, речь идет о "распространение умышленных ценовых фейков", которые провоцируют резкий скачок цен. Автор инициативы уточнил, что панику нередко специально сеют спекулянты, чтобы создать ажиотаж, а после поднимают цены, объясняя это сумасшедшим спросом.

Для физических лиц в проекте предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Дополнить предлагается статью Уголовного кодекса о манипулировании рынком. В ближайшее время документ внесут в парламент.

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