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В Госдуме предложили уголовно наказывать за фейки о ценах

08:56
  • вторник
  • 09 марта 2021

Скоро документ внесут в парламент

Как написала во вторник газета "Известия", в Государственной думе разработали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за "искусственное создание панического спроса на базовые группы продуктов". Об этом изданию рассказал автор документа депутат Анатолий Выборный.

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По его словам, речь идет о "распространение умышленных ценовых фейков", которые провоцируют резкий скачок цен. Автор инициативы уточнил, что панику нередко специально сеют спекулянты, чтобы создать ажиотаж, а после поднимают цены, объясняя это сумасшедшим спросом.

Для физических лиц в проекте предусмотрено наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Дополнить предлагается статью Уголовного кодекса о манипулировании рынком. В ближайшее время документ внесут в парламент.

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