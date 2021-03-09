Обвиняемого в краже драгоценностей на 160 млн руб. колумбийца выдали России

Он был экстрадирован из Аргентины по запросу Генпрокуратуры России

Дерзкая кража чемодана с бриллиантами, бегство за границу, экстрадиция в Россию - всё это детали реального дела об ограблении, похожего на остросюжетный детектив.

Финальный эпизод - в Москве, куда сегодня и доставили похитителя, гражданина Колумбии. Он был экстрадирован из Аргентины по запросу Генпрокуратуры России. А началось все ещё в 2018 году, на выставке в Казани, где он незаметно похитил чемодан с драгоценностями на 160 миллионов рублей. Потом скрылся на заранее подготовленном автомобиле. Примерно через год колумбийца задержали в Аргентине, а вот драгоценности пока так и не нашли. Стороне обвинения было непросто добиться экстрадиции, свои коррективы внесла и пандемия с отменами международных рейсов, передает "ТВ Центр".

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