Как женщины работают в полиции Петербурга

Девушки стремятся работать на самых ответственных, а порой и опасных должностях

Праздничный день многие женщины провели на работе. Среди них и сотрудницы полиции Санкт-Петербурга. 8 марта они вышли на службу наравне с коллегами-мужчинами.

Светлана Колесникова работает в полиции 15-й год. Единственное, к чему не смогла привыкнуть за это время, постоянно утягивать бронежилет.

- Большой, надо затянуть, на мальчиков шьют.

Училась на журналиста, а стала полицейским. Для родных такое решение было полной неожиданностью.

"В 2007 году, когда работы не было очень долго, сомневалась, потому что женщина в полиции - это как вообще? Но не пожалела ни разу", - сказала старший лейтенант полиции, заместитель командующего взводом мобильной роты №1 патрульно-постовой службы Светлана Колесникова.

С каждым годом в полицию Санкт-Петербурга приходит все больше женщин. В некоторых отделениях до 30 и даже 40% личного состава - это женщины.

Подробности смотрите в репортаже Анны Морозовой.

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