В США школьник случайно взорвал самодельную бомбу

Несколько человек получили ранения

Как сообщила в Twitter американская полиция, в округе Ньюэйго, штат Мичиган, 16-летний школьник принес в школу самодельное взрывное устройство и непреднамеренно взорвал бомбу.

Ранения получили сам школьник, четыре его одноклассника, а также родители нескольких учеников и классный руководитель. Проводилась эвакуация школы.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

В мае 2019 года в Штатах арестовали троих 16-летних подростков по подозрению в подготовке взрыва в школе. В ходе обысков у них нашли книгу, в которой описывалось, как изготовить взрывные устройства в домашних условиях.

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