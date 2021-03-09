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"Обрушение декораций": Мария Захарова оценила откровения Меган Маркл

09:37
  • вторник
  • 09 марта 2021

Принц Гарри и Меган Маркл во всеуслышание пожаловались на жизнь при дворе

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала интервью Меган Маркл и принца Гарри. Ранее они рассказали Опре Уинфри о жизни в королевской семье.
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В ходе разговора с американской телеведущей супруги сделали несколько заявлений, пошатнувших авторитет британской монархии.

Захарова в Сети призналась, что видела интервью Меган и Гарри. По словам дипломата, признание пары расставило многое на свои места "в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии". По словам официального представителя российского МИД, даже самые защищённые представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке.

"Британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, а пресса манипулирует общественным мнением, формируя соответствующее восприятие, которое может в принципе не совпадать с реальностью, даже противоречить ей. От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в сеть, свидетельствуют об этом же", - сказала Захарова.

Она напомнила об историях Литвиненко, Березовского, Скрипалей и "Белых касок", которые в Великобритании преподнесли с выгодной для властей страны позиции.

"Это не скандал. Это обрушение декораций", - резюмировала Захарова.

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