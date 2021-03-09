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Завершились испытания модульного пистолета Лебедева

09:57
  • вторник
  • 09 марта 2021

Модель разрабатывалась по тактико-техническому заданию Росгвардии

В пресс-службе группы компаний "Калашников" сообщили о завершении государственных испытаний модульного пистолета Лебедева "Рысь", передает ТАСС.

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"Пистолет разрабатывался по тактико-техническому заданию Росгвардии", - уточняется в сообщении.

Работы над МПЛ начались в 2017 году. Государственная комиссия утвердила положительные результаты испытаний пистолета и рекомендовала его к принятию на вооружение.

Как рассказали в "Калашникове", в пистолете предусмотрено применение различного навесного оборудования, а также ударно-спускового механизма с режимом автоматической стрельбы и магазинов увеличенной емкости.

Прежде в интересах Министерства внутренних дел успешно завершили испытания компактного пистолета Лебедева.

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