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В России предложили ограничить рекламу фастфуда

10:16
  • вторник
  • 09 марта 2021

С инициативой выступили в Институте социальных исследований

На имя министра здравоохранения Михаила Мурашко направлено письмо от директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина, в котором предлагается ограничить в России рекламу фастфуда, пишет RT.
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Эксперты не раз подчеркивали, сказано в послании, что систематическое потребление фастфуда ведет к существенным проблемам со здоровьем. Петунин уточнил, что соответствующие ограничения уже были введены в ряде зарубежных стран.

Автор письма просит полностью запретить подобную рекламу в печатных СМИ, а также в интернете и на наружных уличных конструкциях. Кроме того, предлагается исключить рекламу фастфуда на радио и телевидении с 08:00 до 23:00.

В ноябре член комитета Государственной думы по охране здоровья Борис Менделевич нашел применение налоговым поступлениям от заведений фастфуда. Он предложил направлять их на профилактику и лечение ожирения. По словам Менделевича, сегодня 55% россиян имеют лишний вес.

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