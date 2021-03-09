Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Калининград

Судно будет участвовать в строительстве "Северного потока - 2"

Согласно данным глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, на которые ссылается РИА "Новости", готовящееся присоединиться к строительству газопровода "Северный поток - 2" судно-трубоукладчик "Академик Черский" прибыло в район Калининграда на испытания.

Прежде стало известно, что после испытаний судно начнет прокладку своего участка в исключительной экономической зоне Дании. Сейчас там уже работает баржа "Фортуна".

Уточняется, что на конец января недостроенными оставались примерно 148 километров газопровода.

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год через Балтийское море от побережья России до Германии. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта, в ФРГ же просят Штаты не вмешиваться в европейский суверенитет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"