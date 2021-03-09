Из-за обвала грунта на шахте в Кузбассе погиб машинист

Начата доследственная проверка

В управлении Следственного комитета по Кузбассу сообщили об обвале грунта во время работ на шахте в Беловском районе Кемеровской области.

Инцидент произошел утром 7 марта. Под завалом оказался 32-летний машинист экскаватора. Спасателям потребовалось несколько часов, чтобы извлечь пострадавшего. Спасти его медикам не удалось.

По факту произошедшего организована доследственная проверка. Точную причину гибели человека установит судебно-медицинская экспертиза.

В конце января обрушение породы случилось на шахте в Ленинске-Кузнецком Кемеровской области. Погибли три горняка. СК возбудил уголовное дело.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"