В Махачкале с признаками отравления госпитализированы 22 ребенка

И еще двое взрослых

Как передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, в Махачкале с признаками пищевого отравления госпитализированы 24 человека, 22 из них - дети.

Собеседник агентства уточнил, что тяжелых случаев нет, состояние больных оценивается как легкой и средней тяжести.

"О причинах отравления говорить пока рано. Специалистами рассматриваются разные версии", - уточнили в ведомстве.

Жителям пока рекомендовали пить только бутилированную или кипяченую воду.

В 2021 году в Дагестане уже фиксировались случаи массовых отравлений. К врачам с характерными симптомами ранее обращались жители Буйнакска, Каспийска и села Арани. Причиной всякий раз оказывалась загрязненная питьевая вода, были возбуждены уголовные дела.

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