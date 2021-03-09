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В Махачкале с признаками отравления госпитализированы 22 ребенка

10:20
  • вторник
  • 09 марта 2021

И еще двое взрослых

Как передает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав, в Махачкале с признаками пищевого отравления госпитализированы 24 человека, 22 из них - дети.
Число отравившихся в Красноярске школьников возросло до 131

Собеседник агентства уточнил, что тяжелых случаев нет, состояние больных оценивается как легкой и средней тяжести.

"О причинах отравления говорить пока рано. Специалистами рассматриваются разные версии", - уточнили в ведомстве.

Жителям пока рекомендовали пить только бутилированную или кипяченую воду.

В 2021 году в Дагестане уже фиксировались случаи массовых отравлений. К врачам с характерными симптомами ранее обращались жители Буйнакска, Каспийска и села Арани. Причиной всякий раз оказывалась загрязненная питьевая вода, были возбуждены уголовные дела.

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