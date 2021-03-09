Трое детей погибли при пожаре на Сахалине

ЧП произошло в селе Красногорск Томаринского района
В Telegram-канале правительства Сахалинской области сообщили о пожаре в квартире в селе Красногорск Томаринского района.
Согласно предварительным данным, в результате пожара погибли трое детей. Пламя вспыхнуло на первом этаже дома.
Возгорание удалось локализовать на площади 20 квадратных метров. Местные СМИ передают, что семья находилась на учете в органах опеки.
Прокуратура начала проверку, по результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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