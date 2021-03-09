У кого больше роботов: футуролог описал войны будущего

Людям останется лишь управлять машинами

Футуролог Евгений Кузнецов рассказал в беседе с РИА "Новости", как будут вестись боевые действия в будущем. По его словам, конфликты превратятся в соревнование промышленности по выпуску робототехники.

Сейчас разработка боевых роботов - в основном удел самых богатых стран, отметил Кузнецов, приведя в пример Соединенные Штаты. Однако в будущем вслед за воздушными дронами придут дроны морские и сухопутные.

"Кто больше и лучше собрал роботов, тот успешнее решает задачи на поле боя", - подчеркнул футуролог.

Он добавил, что роботы в конечном итоге заменят людей на рабочих местах в армии. Другое дело, заметил эксперт, что все это - перспектива отдаленная, сейчас же ни одна модель государства не готова к столь масштабному использованию роботизированной техники в сферах, где традиционно важно участие человека.

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