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Коронавирусом в России заболели еще 9445 человек

11:04
  • вторник
  • 09 марта 2021

Вылечился 9931 человек

В России за минувшие сутки выявили 9445 случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель с 3 октября прошлого года. Общее число инфицированных достигло 4342474.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, больше всего новых случаев выявлено в Москве - 1066. В Санкт-Петербурге за сутки заболел 941 человек, в Подмосковье - 523.

Выздоровел за сутки 9931 человек. Скончались 336 заболевших.

За весь период пандемии в России от коронавируса вылечился 3932177 человек. Общее число умерших достигло 89809.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 113,7 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остаются 517797 человек.

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