Лютые морозы и снегопады: зима вновь испытает россиян на прочность

Уходить она пока и не думает

Зима не покидает российские регионы. В европейскую часть страны антициклон принёс сильные морозы. По ночам в столице температура опустится ниже 20 градусов, в Подмосковье обещают минус 28. А в Поволжье и на Урале - метель и шквалистый ветер. На дорогах гололёд и нулевая видимость.

Погодная обстановка на границе Европы и Азии - в Приволжье - сродни чрезвычайной. Аварии парализуют движение. Неподалеку от Орска водителям, улетевшим в кювет, оказывают помощь проезжающие мимо автомобилисты.

На трассе Оренбург – Акбулак столкнулись 7 автомобилей. Никто не пострадал. У соседей - не лучше. Метель в Челябинской области. Аналогичная погода и в Башкирии. Атлантический циклон принес хоть и весеннее потепление (в регионе, наконец, отступили морозы), но не поскупился на осадки.

В Первоуральске огромные сугробы из мокрого снега стали причиной коммунальной аварии. Старая труба лопнула, не выдержав веса снежной массы. Без холодной воды остались жители 21 дома. Вода, хлынувшая на дорогу, затопила проезжую часть. Из-за половодья временно изменены и отменены маршруты автобусов.

Нерасторопность коммунальщиков, не убравших вовремя снег во дворе, стала причиной многочасовой блокады 3 машин скорой помощи. Автомобили, поочередно приехавшие на помощь друг другу, беспомощно буксовали в снежных торосах. Ледяная колея не позволяла машине ни развернуться, ни выехать на дорогу. Чтобы хоть одна машина смогла выбраться из снежного плена и доставить в больницу пациента с инсультом, на помощь медикам вышли соседи.

Арктические холода вернулись в Ярославскую и Костромскую области. Морозный фронт с северо-востока страны пришёл и в столицу. Короткая рабочая неделя началась с ясной, но холодной погоды. По прогнозу синоптиков, такой она и сохранится до пятницы - показатели термометров будут ниже климатической нормы на 10 градусов. А после западный циклон принесет в Московский регион потепление.

Анастасия Мартынова, Илья Титов, "ТВ Центр".

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