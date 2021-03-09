Нехватка вакцины в Чехии и локдаун в Эстонии: ситуация с коронавирусом в мире

Наиболее сложная ситуация сохраняется в США и Европе

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 117 миллионов. Наиболее сложная ситуация - в Европе. Новый локдаун ввели в Эстонии и Финляндии. А в Нидерландах продлили комендантский час. В России - напротив - эпидемиологическая обстановка улучшается. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в нашей стране выявили 9 тысяч 445 новых случаев COVID-19. Это наименьший показатель за пять месяцев.

Ситуация с коронавирусом стабилизируется, и российские регионы постепенно снимают ограничения. В Башкирии к обычному режиму работы возвращаются школы. В Ростовской области больницы возобновляют оказание плановой медпомощи. В Москве из числа клиник для лечения COVID-19 выведены уже практически все ключевые больницы. Все это стало возможным в том числе благодаря масштабной вакцинации.

Обязательное условие перед прививкой - тщательный медосмотр и тест на антитела, он должен быть отрицательным. Вакцинацию препаратом "Спутник V" проходят военнослужащие Центрального военного округа. Бесперебойно идет и прививочная кампания среди гражданского населения.

В Европе дела обстоят куда хуже. В Австрии, например, приостановили использование вакцины от компании AstraZeneca после смерти 49-летней женщины. В Чехии и вовсе дефицит препаратов, в частности, поэтому Прага намерена использовать российский препарат даже без разрешения Европейского агентства лекарственных средств. Страна сейчас - лидер по темпам распространения вируса в Европе. И, конечно, сохраняет строгие ограничительные меры. Так во многих странах Старого Света. Фактически закрывается на месяц Эстония. А в Нидерландах до конца марта продлевают комендантский час.

"Темпы инфицирования и число больных, поступающих в госпитали, сейчас не увеличиваются, но остаются все еще на слишком высоком уровне", - сказал и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

А вот в Великобритании, напротив, меры с каждой неделей ослабляют. За парты вернулись школьники. "Это большой риск увеличения передачи инфекции, это неизбежно, когда открываются школы для миллионов по всей стране. Но мы думаем, что можем это сделать, потому что у нас есть часть вакцинированного населения со сформированным иммунитетом", - объявил британский премьер Борис Джонсон.

Выходит из карантина и Израиль. Для тех, кто прошел вакцинацию, открываются рестораны, театры и стадионы. Перед досрочными парламентскими выборами Тель-Авив разрешает въезд в страну своим гражданам. В аэропортах сейчас длинные очереди, но власти считают, что это не спровоцирует новую вспышку, надеются на эффект от прививочной кампании. Рассчитывают на него и в США, но статистика пока не дает стране возможности покинуть первую строчку в списке стран-рекордсменов по заражению COVID-19. Ситуация крайне опасная, и президент Джо Байден сейчас лично посещает прививочные пункты. А еще готовится к своему первому обращению к американскому народу. Как сообщают СМИ, демократ будет продвигать законопроект о помощи населению в размере почти двух триллионов долларов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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