Радикалы пошли на штурм резиденции Зеленского

Они требовали от президента освободить из-под стражи двух националистов

Жгли файеры и выкрикивали экстремистские лозунги. Под Киевом более 150 радикалов приняли участие в акции протеста возле загородной резиденции Владимира Зеленского. Они требовали от президента освободить из-под стражи двух националистов. И реформировать судебную систему Украины.

Праздничный день 8 марта президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось провести спокойно. Уединившись с семьёй в резиденции Конча-Заспе за высоким забором, файер-шоу националистов он вряд ли видел, но наверняка хорошо слышал. Активисты постарались - подогнали настоящий саунд-мобиль.

На плакатах и в речевках два имени - Сергея Стерненко и Андрея Антоненко, он же Рифмастер. Демонстранты считают их узниками режима и требуют немедленного освобождения.

- Ваше молчание и бездействие, господин президент, держит невинных людей за решеткой.

Президент и правда молчит, ведь свою работу уже выполнила судебная система. А вот насчет невиновности персон, которые удостоились такой акции, кстати, уже далеко не первой - большой вопрос. Сергей Стерненко - одесский активист запрещенного в России "Правого сектора" 23 февраля был осужден на семь лет за похищение в 2015 году депутата Лиманского поселкового совета Одесской области Сергея Щербича. Есть в биографии Стерненко и еще один уголовный эпизод. В 2018 году на него было совершено нападение, но в итоге он догнал нападавшего и убил его. Казалось бы, все очевидно. Однако вынесение приговора Стерненко сопровождалось массовыми акциями протеста в центре Киева - у суда, офиса Генпрокурора и даже самого президента. Пострадали полицейские.

Что же касается Андрея Антоненко, то музыкант и участник АТО в Донбассе проходит обвиняемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Журналиста взорвали в собственной машине еще летом 2016 года. Но арестовали Антоненко, который, по версии следствия, со своей подельницей Юлией Кузьменко заложил взрывчатку, только в 2019 году. С тех пор расследование продолжается. Но националисты считают Антоненко невиновным и ставят властям свои условия.

- В Верховную Раду правосудия должны войти порядочные люди, которые не позволят держать патриотов и невинных людей за решёткой.

Таким образом, участники акции в Конча-Заспе анонсировали свои действия в центре Киева у "Президент-отеля". Сегодня там открывается съезд судей и будет решаться вопрос о формировании Высшего совета правосудия. Силовики уже готовятся к противостоянию и не исключают жестких столкновений. Накануне к резиденции Зеленского приехали около 150 демонстрантов. Сегодняшняя акция может стать куда более массовой. Толпа по-прежнему остается на Украине грозной силой.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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