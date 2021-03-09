Опубликовано видео экстрадиции колумбийца, укравшего драгоценности в Казани

Мужчину доставили из Аргентины в Россию

Не сбежал от правосудия. В Россию из Аргентины экстрадировали колумбийца, похитившего драгоценности на 160 миллионов рублей. Его разыскивали больше года. Непростым стал процесс выдачи подозреваемого в период пандемии.

Возвращаться в Россию Эдгар Алехандро Валеро не собирался. Тем более в таком виде. С трапа самолёта он спускается в наручниках и под конвоем. Приём холодный - совсем не такой, как три года назад, когда приключения колумбийца в России только начинались. Местом действия этой криминальной драмы стала Казань. Дерзкое ограбление произошло средь бела дня. Вот запись камер видеонаблюдения. Июль 2018 года, ювелирная выставка. Мужчина в неприметной серой куртке задумчиво бродит у павильонов. Потом уходит с большим предметом в руках. Несёт с трудом - явно что-то тяжёлое. Позже выяснится: злоумышленник похитил целый чемодан драгоценностей. Бриллиантов там было на 160 миллионов рублей! У выхода налётчика ждала машина с сообщниками.

"В сентябре 2018 года его объявили в розыск, а спустя ещё год задержали на территории Аргентины. Несмотря на попытки адвокатов обвиняемого помешать экстрадиции, Генпрокуратуре России удалось добиться принятия положительного решения", - заявил представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

И тут начинается вторая серия остросюжетного детектива. Доставить подозреваемого в Россию в условиях пандемии - задача непростая. Везти через Испанию долго и сложно - с двумя пересадками и двухнедельным карантином в каждом из пунктов остановки. К тому же в этом случае до Москвы Валеро мог не доехать. У Мадрида на него свои виды - предполагаемый преступник успел наследить и там. Определиться с маршрутом надо было как можно скорее. Вскоре у Валеро истекал срок действия паспорта. В итоге самолёт летел через Стамбул. В российской столице подозреваемого сразу попросили с вещами на выход. Впереди его ждёт уголовное разбирательство.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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