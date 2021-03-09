Собянин открыл первую смену учебных сборов в центре "Авангард"

Для школьников подготовили спортивные городки, тиры и полосы препятствий

Военные сборы для столичных старшеклассников стартовали в подмосковном парке "Патриот". На торжественной церемонии открытия присутствовали мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и министр обороны России Сергей Шойгу.

В центре "Аванград" у юношей есть уникальная возможность пройти начальную военную подготовку в условиях, максимально приближенных к реальным, передает "ТВ Центр". В течение пяти дней занятия будут идти с опытными инструкторами. Для ребят подготовили спортивные городки, тиры и полосы препятствий. Есть тренажёр для прыжков с парашютом и симулятор вождения грузовиков - учебная кабина сделана в точности как настоящая. Центр оснащён самым современным оборудованием.

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