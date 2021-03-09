Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Георгия Журавлева

У мальчика - врожденный порок сердца

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Георгия Журавлёва. У мальчика - врожденный порок сердца - единственный желудочек.

Жора перенес уже пять операций. Ему перестроили сосуды под его сердце. Но после последней тяжёлой операции Фонтена началось осложнение, о котором предупреждали врачи. Мальчику не хватает кислорода из-за образовавшейся коллатерали. Ее нужно срочно убрать, пока не начались необратимые последствия в организме.

Операция стоит дорого - больше двух миллионов рублей. Родителям Жоры таких денег взять негде. Помочь может каждый.

У Жоры Журавлева необычное сердце - оно работает только на одном желудочке. И такие же необычные увлечения - любит ключи и замки. А еще постоянно обнимает мягкие игрушки.

Жоре недавно исполнилось шесть лет, но он уже перенес пять операций на открытом сердце. Ему поэтапно перестраивали сосуды, чтобы левый желудочек насколько возможно мог полноценно выполнять работу всего сердца. Операция в пять месяцев была самой сложной.

"Был задет лимфатический сосуд. И начались осложнения. 32 дня мы пролежали в реанимации", - сказала мама Георгия Галина Терещенко.

"Природа происхождения этих пороков не изучена", - отметил папа Георгия Денис Журавлев.

Потом были операции в Германии, где специализируются на таких сложных пороках, в том числе и операция Фонтена. Врачи предупреждали - после нее могут начаться осложнения. Так и случилось. Сейчас у Жоры снижается уровень кислорода в крови. На УЗИ обнаружили большую коллатераль, которая "отнимает" жизнь у ребенка. Уровень кислорода упал до 85 процентов, и теперь каждый день на счету.

"Каждый день мы прислушиваемся, приглядываемся. Ночью лишний раз встаем. Смотрим, как он дышит" – говорит мама Георгия Галина Терещенко.

Жора стал часто жаловаться на головные боли и все время из-за слабости хочет прилечь.

Так как все физические нагрузки даются мальчику с трудом, то и мечты у него уже совсем не детские.

"Я уже хочу частный дом построить. Там не надо ни с какого этажа спускаться или подниматься", - сказал Георгий Журавлев.

Но у папы Жоры сейчас другая забота - ему приходится зарабатывать на поездку в Германию и на операцию. Но все равно самостоятельно собрать всю сумму родители не могут.

"Я боюсь и вообще не хочу этого, но нам придется ехать. Когда у меня на сердце была операция, я пять операций выдержал", - говорит Георгий Журавлев.

Из-за кислородного голодания страдают внутренние органы. И в любой момент могут начаться необратимые последствия. Мальчика готовы принять в клинике в Германии и провести операцию уже в апреле. Но для этого нужно оплатить более 2 миллионов рублей. Такой суммы у родителей нет, и они очень надеются на помощь зрителей нашего канала. А пока мы общались с Жорой, у него появилась еще одна взрослая мечта. Он захотел стать оператором и даже попробовал себя в этой роли.

- Я потом буду помогать деткам, снимать их и отправлять на ТВ, чтобы все посмотрели.

Сейчас жизнь мальчика поддерживают таблетки. В любой момент может образоваться тромб или начаться внутреннее кровотечение. Но Жора стойко переносит все процедуры, ведь ему так хочется быть здоровым и в следующем году пойти в первый класс.

Чтобы Георгий смог начать лечение, ваша помощь мальчику нужна прямо сейчас. Сделать это просто: достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта. Можно также воспользоваться кредитной картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Нужно просто отсканировать QR-код на экране с помощью вашего мобильного телефона и выбрать удобный способ. Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Георгия Журавлева, программа 1177

Екатерина Гоголева, Михаил Жучков, "ТВ Центр".

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