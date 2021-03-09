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"Не понимаю, что происходит": Манижа - об отборе на "Евровидение"

11:21
  • вторник
  • 09 марта 2021

Певица исполнит в Роттердаме песню Russian Woman

Певица Манижа, выигравшая в отборе для участия от России в международном песенном конкурсе Евровидение-2021, опубликовала у себя в Instagram видео, в котором отреагировала на свою победу.

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Артистка обратилась к поклонникам, продемонстрировав растекшийся макияж.

"Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Я вообще не понимаю, что происходит", - сказала певица.

На конкурсе Манижа будет исполнять песню Russian Woman. От России она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши.

В отборе прошлого года победила группа Little Big с песней UNO, но конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Евровидение-2021 пройдет с 18 по 22 мая в голландском Роттердаме. В 2019-м представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил на конкурсе в Израиле.

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