"Не понимаю, что происходит": Манижа - об отборе на "Евровидение"

Певица исполнит в Роттердаме песню Russian Woman
Певица Манижа, выигравшая в отборе для участия от России в международном песенном конкурсе Евровидение-2021, опубликовала у себя в Instagram видео, в котором отреагировала на свою победу.
Артистка обратилась к поклонникам, продемонстрировав растекшийся макияж.
"Вы понимаете, как выглядит женщина, вот эта женщина прямо сейчас. Я вообще не понимаю, что происходит", - сказала певица.
На конкурсе Манижа будет исполнять песню Russian Woman. От России она соревновалась с группой Therr Maitz и дуэтом #2Маши.
В отборе прошлого года победила группа Little Big с песней UNO, но конкурс не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Евровидение-2021 пройдет с 18 по 22 мая в голландском Роттердаме. В 2019-м представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил на конкурсе в Израиле.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"