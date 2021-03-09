Депутат МГД Игорь Бускин: Проект внедрения "умных" мусорных баков нуждается в тщательной проработке

К проекту есть много вопросов

Идею индивидуализированного доступа к "умным" мусорным бакам, управляемым со смартфона, требуется проработать с особенной тщательностью. Такое мнение высказал депутат Мосгордумы Игорь Бускин. По его словам, к этой системе есть множество вопросов.

"Первый из них - как обеспечить доступ к контейнерам для людей, не имеющих мобильных цифровых устройств? Второй - не превратится ли "счетчик мусора" в еще один законный способ повышения цен на вывоз и утилизацию отходов?" – сказал Бускин.

Депутат предположил, что необдуманное внедрение таких технологий может привести к неприятным последствиям. Например, несознательные или нуждающиеся люди начнут выбрасывать мусор там, где нет видеокамер, что в итоге приведет к появлению стихийных свалок. Установка же дополнительных камер и ликвидация этих свалок обернется для города большими тратами, чем возможная экономия на "умных" баках.

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