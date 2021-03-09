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Власти вводят постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги

11:16
  • вторник
  • 09 марта 2021

Это делается, чтобы реагировать на их потенциальный рост

Как сообщила во вторник пресс-служба правительства России, кабмин вводит постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги в стране. Мера призвана обеспечить своевременную реакцию властей на потенциальный рост.

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"Новый инструмент позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, прогнозировать риски подорожания значимой продукции и вовремя принимать меры для сдерживания роста цен", - говорится в сообщении.

Соответствующий документ уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Так, Минпромторг будет, в частности, отвечать за бытовую технику, компьютеры, телефоны и мебель, Минздрав - за лекарственные препараты, Минэнерго - за дизель и бензин, Минстрой - за жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, Минпросвещения будет отчитываться по поводу услуг общего и среднего профессионального образования, Минтранс - о пассажирских перевозках (кроме такси), Ростуризм - о внутреннем гостиничном рынке. Ответственным за алкогольную продукцию будет Росалкогольрегулирование.

Общую ситуацию будет оценивать Минэкономразвития совместно с Росстатом и Федеральной антимонопольной службой.

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