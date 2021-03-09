В Москве еще 1027 пациентов вылечились от COVID-19

Подтверждено 1066 новых случаев заражения

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил, что от COVID-19 в Москве после лечения выздоровели еще 1027 человек. Общее число вылечившихся в столице составляет уже 913173.

"Подтверждено 1066 новых случаев заражения, госпитализировано 597 человек, скончались 49 пациентов", - добавили в штабе.

Там призвали оставаться дома при симптомах ОРВИ и вызывать врача.

Всего в России за минувшие сутки выявили 9445 новых случаев заражения. Это самый низкий показатель с 3 октября прошлого года. Общее число инфицированных - 4342474. Выздоровел от COVID-19 за сутки 9931 пациент, скончались 336 человек.

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