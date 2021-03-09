ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве еще 1027 пациентов вылечились от COVID-19

11:23
  • вторник
  • 09 марта 2021

Подтверждено 1066 новых случаев заражения

Оперативный штаб по контролю за распространением коронавирусной инфекции сообщил, что от COVID-19 в Москве после лечения выздоровели еще 1027 человек. Общее число вылечившихся в столице составляет уже 913173.
В Москве прививку от коронавируса сделали более 700 тысяч человек

"Подтверждено 1066 новых случаев заражения, госпитализировано 597 человек, скончались 49 пациентов", - добавили в штабе.

Там призвали оставаться дома при симптомах ОРВИ и вызывать врача.

Всего в России за минувшие сутки выявили 9445 новых случаев заражения. Это самый низкий показатель с 3 октября прошлого года. Общее число инфицированных - 4342474. Выздоровел от COVID-19 за сутки 9931 пациент, скончались 336 человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.