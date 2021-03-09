В больницы Махачкалы с признаками отравления поступили почти 50 человек

Из них 27 - дети

В управлении Следственного комитета по Дагестану сообщили о госпитализации в больницы Махачкалы почти 50 человек.

"6 и 7 марта 2021 года в Республиканский кожно-венерологический диспансер поступило 49 человек, из них 27 детей с симптомами острой кишечной инфекции", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В СК уточнили, что необходимая медицинская помощь была оказана всем обратившимся. Возбуждено уголовное дело.

Ранее поступала информация о 24 госпитализированных, из которых 22 - дети. Причины отравления выясняются. Не исключено, что это вновь вода. Жителям пока рекомендовали употреблять только кипяченую или бутилированную.

Ранее к врачам с характерными симптомами обращались жители Буйнакска, Каспийска и села Арани.

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